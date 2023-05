Quarta-feira amanhece fria, mas temperaturas sobem ao longo do dia

A previsão do tempo para esta quarta-feira (17) indica céu limpo, com amplitudes térmicas acentuadas, ou seja, a sensação de frio na madrugada e gradativa elevação da temperatura ao longo do dia. Campo Grande, por exemplo, amanheceu com mínima de 14ºC, e a máxima deve atingir os 28ºC.

Ainda conforme o Cemtec, o sol aparece o dia todo, devido a atuação de um sistema de alta pressão, que favorece a massa de ar mais fria e o tempo seco em Mato Grosso do Sul.

Em Dourados, mínima de 12ºC e máxima de 28ºC. Na região Conesul, Iguatemi registra mínima de 11ºC e a máxima sobe até 26ºC; Ponta Porã com mínima de 13°C e máxima de 26°C.

No Pantanal, Corumbá terá mínima de 16°C e máxima de 29°C. Porto Murtinho com mínima de 15°C e máxima de 31°C. No Norte, a mínima em Coxim será de 15°C e a máxima de 32°C. E no Bolsão, a mínima será de 12ºC e a máxima atinge 29°C. No Leste, Anaurilândia terá mínima de 13°C e máxima de 27°C.