No Brasil, 5 Estados aumentaram gasolina antes da Petrobras anunciar queda

No Brasil, cinco Estados brasileiros se anteciparam e aumentaram os preços da gasolina, antes de a Petrobras anunciar a queda, ontem (16). Por outro lado, em Mato Grosso do Sul, os preços apresentaram queda de R$ 0,02 no valor médio para o consumidor. É o que indica pesquisa de preços da ANP (Agência Nacional de Petróleo), realizada entre 30 de abril até o dia 7 deste mês.

Se destacando com o maior aumento para o período pesquisado está o Piauí, que elevou o litro em R$ 0,18. Em 30 de abril, o valor era de R$ 5,56 e subiu para R$ 5,74. No ranking de aumento, em segundo lugar está o Acre, com R$ 0,12 a mais, no qual o preço praticado no fim do mês de abril era de R$ 6,13, passando para R$ 6,25.

Em seguida está o Distrito Federal, com reajuste de R$ 0,07. O preço anterior para a gasolina era de R$ 5,57 passando a custar, em média, R$ 5,64. Tocantins revendia o litro do combustível a R$ 5,78, no fim do mês de abril e passou a cobrar R$ 5,83, elevando o preço em R$ 0,05, conforme indica o levantamento da ANP.

Em última posição no quesito ampliação de valores está Santa Catarina, com reajuste de R$ 0,02. O valor praticado em 30 de abril era, em média, R$ 5,66, ao passo que, na primeira semana deste mês, passou a R$ 5,68.

Diesel e gasolina

Para diesel e gasolina, a Petrobras também divulgou reajustes nos preços para as distribuidoras. A redução é de R$ 0,44 por litro do diesel e, em média, R$ 0,40 para o litro da gasolina.

Atualmente, o preço praticado para o diesel girava em torno de R$ 3,46 a cada litro e passará a custar R$ 3,02. Já a gasolina custava, para as refinarias, R$ 3,18 e irá para R$ 2,78.

Gás de cozinha

A Petrobras também reduziu em 21,3% o preço médio de venda do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). A mudança integra a nova estratégia de preços adotada pela estatal, no mercado interno.

A partir de hoje, quarta-feira (17), a petrolífera passa a comercializar o botijão de 13 quilos para as distribuidoras com valor menor, sendo, em média, R$ 8,97 a menos do que vinha sendo praticado.

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

