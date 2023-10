Marcha pró-vida reúne autoridades religiosas e políticas

Está confirmada a realização da Marcha da Família pela Vida, a partir das 16h, desta quinta-feira (12), na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. O evento tem presença confirmada da prefeita Adriane Lopes (PP), autoridades de diferentes religiões e outros nomes políticos, todos que se manifestam contra o aborto.

De acordo com uma das organizadoras da Marcha, Cassy Monteiro, o apoio foi crescendo e ganhou força nos últimos dias. “A divulgação da marcha tomou uma proporção maior do que imaginávamos, acreditamos que teremos muitas

famílias conosco. Estamos contando com o apoio de diversas lideranças religiosas, entre elas, lideranças evangélicas, católicas e espíritas. Teremos uma programação voltada para a família, com momentos de oração, louvor e reflexão”, convida Cassy.

A organização afirma que, além da prefeita de Campo Grande, o deputado federal Rodolfo Nogueira e o vereador Tiago Vargas confirmaram presença. “A ideia de ir às ruas em forma de marcha surgiu após decisão do STF de pautar a descriminalização do aborto de crianças de até 12 semanas de formação”, diz o chamamento do evento.

Por – Kamila Alcântara

