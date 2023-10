Lideranças espíritas e evangélicas participam da caminhada pró-vida na Capital

Na manhã deste domingo (8), a Praça do Rádio reuniu dezenas de religiosos para participar da “Caminhada Pró-vida”. A mobilização nacional é organizada pela Igreja Católica para levantar bandeira contrária à ação que será julgada por ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

Evangélicos e pessoas de outras religiões, além das que não as seguem, foram convidados a participar, desde que tenham o mesmo ponto de vista. Os arcebispos Dom Vitório Pavanello, Dimas Lara Barbosa e Dom Mariano estiveram presentes no evento.

Pedido na Câmara

Dom Dimas, o arcebispo de Campo Grande, criticou os arroubos legislativos da Suprema Corte brasileira em sessão solene nessa quinta-feira, dia 5 de outubro, na Câmara Municipal. “Fica uma reflexão sobre a importância do Legislativo, neste momento, sobre o papel do legislador que é eleito pela sociedade. Neste momento, tem sido vítima de uma usurpação de poder por parte do STF, que insiste em legislar em nome do Legislativo.”

E conclama aos vereadores: “Pedimos para que essa Câmara manifeste sua solidariedade ao Congresso, reivindicando a ele o poder de legislar e não deixar isso por conta de um grupo de ministros que não foram eleitos pelo povo”. Acesse também: Caminhada pela vida contra o aborto