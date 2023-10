Antigo prédio do Hospital da Criança guarda lembranças de bom atendimento e gentileza

A série de reportagens especiais, desenvolvida pelo jornal O Estado, chega à sua terceira edição relembrando o prédio do antigo Hospital da Criança, unidade que marcou a infância e o desenvolvimento de muitas crianças em Campo Grande. Localizado na rua Euclides da Cunha, no Jardim dos Estados, o prédio foi referência em atendimento pediátrico, contudo, parou de funcionar em 2020, há três anos. Desde consultas rotineiras até serviços de internação, o Hospital da Criança é lembrado por moradores e vizinhos da região pelo bom atendimento e gentileza dos médicos e funcionários.

Cabe destacar que o hospital foi fundado por um grupo de médicos em sociedade em 1986, inaugurado apenas dois anos depois, com atendimento particular, mas também por convênios. Após este período, os atendimentos foram mantidos por um total de 34 anos. Para quem passa pelo local, que atualmente só oferece serviços administrativos, os atendimentos deixaram lembranças que marcaram uma geração.

Durante visita da equipe do jornal O Estado, um dos vizinhos e moradores da região, que preferiu não se identificar, revelou que a unidade era a sua preferida quando se tratava de buscar atendimento para a filha, quando criança.

“Sempre trouxe minha filha aqui, pois o atendimento era o melhor, sempre rápido, eram todos gentis e o local era muito bem cuidado. A minha menina quando precisava ficar internada ou tirar sangue era aqui que eu trazia, não posso reclamar, nunca fiquei desamparada”, comenta a entrevistada.

Para a reportagem, ela ainda comenta sobre suas expectativas para o lugar. “É lamentável eles terem fechado, acredito que fará falta. É difícil achar um hospital com atendimento infantil tão bom quanto era o do Hospital da Criança. Espero que, se for mudar, continue sendo um hospital, fornecendo as mesmas condições.” Conforme o último registro de sócios do local, seriam cinco, os doutores: Abdul Karim Hussein Omais, Ana Carolina Anderson Nasser Penaforte, Carolina Martins Neder, Fabio Coutinho Anache e Gabriela Ferreira Calarge Jankuskis. Para a reportagem, uma funcionária do local comentou que os donos pretendem voltar a abrir o hospital, transformando-o em uma nova unidade com atendimentos diferenciados. A reportagem tentou contato com um dos sócios, mas não obteve retorno até o fechamento da edição.

Além disso, vale lembrar que a busca pela retomada nos atendimentos na unidade não é recente. Em 2021, o Coren-MS (Conselho Regional de Enfermagem) realizou uma sugestão ao município para a reabertura do Hospital da Criança. Na ocasião, o então secretário municipal de saúde, José Mauro Filho, destacou que a prioridade da Capital seria a de ampliar os atendimentos com as unidades que já possuíam estruturas para abrir novos leitos. Contudo, o projeto não avançou.

Por Inez Nazira

