Unidades Básicas de Saúde abrem no feriado

Para aqueles que desejam aproveitar o feriado e colocar o calendário de vacinação em dia, apenas três postos de saúde realizarão atendimento na Capital. As UBS (Unidades Básica de Saúde) que aplicarão imunizantes são Dona Neta, no Anhanduizinho; Moreninha, no Bandeira e 26 de Agosto, no Centro.

Conforme informações divulgadas pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), vacinas para a covid-19 e influenza também estão disponíveis para a população.

Sendo assim, as unidades devem funcionam a partir das 7h e seguem até 17h, sem pausa para o almoço. O atendimento seguirá desta forma até sábado (14). Recém-nascidos, crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos podem colocar a carteirinha em dia, pois tem vacinas do calendário de todas faixas etárias. Para se vacinar basta levar a caderneta de vacinação e documento de identificação pessoal com foto.

