Manutenções e cascalhamento em ruas da linha de ônibus no Jardim do Córrego foram iniciadas

Ontem, sexta-feira(5) foi iniciada a manutenção de vias do bairro Jardim do Córrego, na região das Moreninhas, próximo ao kartódromo. As ruas e avenidas que fazem parte da linha de ônibus estão sendo priorizadas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) outras ruas do bairro também estão sendo recebendo uma atenção especial.

Os trabalhos começaram cpm cascalhamento da Rua Osni Moura e nos próximos dias as equipes vão executar a manutenção na Avenida José Vilela de Andrade, Rua Equipe Barrichelo/Rua Camaçari, Rua Tamareira, Rua Equipe Piquet, Rua Equipe Fittipaldi, Rua Dendê, Rua Corumbataí, Rua Seafortia e Rua Bento de Souza.

Além dos trabalhos de manutenção pela Prefeitura de Campo Grande, o bairro está tendo execuções obras de pavimentação em parceria com o Governo do Estado em trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarini, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelãndia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. A Avenida Alto da Serra, que corta o bairro, vai ser revitalizada e ampliada com asfalto novo.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.