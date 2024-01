Confira a programação do penúltimo dia de funcionamento da cidade do natal em Campo Grande

Programação – Nesta sexta-feira(5) em Campo Grande acontece a penúltima apresentação na Cidade do Natal

Cidade do Natal

Hoje às 19h o Projeto Tambor Lata homenageia Rita Lee. A Parada Natalina fecha a programação às 21h com o tradicional desfile. A programação na cidade do natal em Campo Grande segue até amanhã. A abertura do local é às 17h30 e encerramento às 22h.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.