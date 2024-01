Sábado em Mato Grosso do Sul é marcado por sol forte e possibilidade de chuvas de verão

O primeiro sábado do ano em Mato Grosso do Sul será marcado pelo tempo firme com sol forte e possibilidades das chamadas chuvas de verão.

Na capital, Campo Grande, são esperadas temperaturas mínimas de 23°C e máxima de até 33°C. Também pode haver tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) avisa que as instabilidades podem ocorrer em todo estado, porém o destaque são para as regiões centro-norte, pantaneira e bolsão devido ao aquecimento durante o dia e disponibilidade de umidade.

Na região pantaneira, bolsão, sudoeste e norte a máxima podem chegar até os 39ºC e mínimas entre 22-25°C. Nas regiões sul e leste do estado estão previstas temperaturas mínimas entre 20-24°C e máximas que podem atingir os 38°C.

Os ventos atuam de norte e oeste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

As chamadas chuvas de verão são um fenômeno que ocorre quando chove em uma cidade ou bairro e na cidade/bairro

vizinho não passa de um aumento de nebulosidade, característica típica da estação.

