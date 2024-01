Programa de Castração em Dourados aceitará inscrições até segunda-feira

O Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos de Dourados ainda está aberto e a população pode inscrever seus bichinhos até segunda-feira, dia 8.

A inscrição pode ser feita presencialmente no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses de Dourados) ou virtualmente pelo site da Prefeitura de Dourados.

Apenas cães e gatos machos podem participar do programa de castração, sendo aceitos felinos de qualquer porte e cães de até 20kg saudáveis. Os animais serão selecionados dentre os cadastros feitos.

E a novidade dessa vez, é que todos podem solicitar o serviço que é público. As vagas são gerais e não apenas para famílias com inscrição no CadÚnico.

Para tirar dúvidas, entre em contato com o CCZ pelo número número 98163-0640. O CCZ fica localizado na rua Vicente Lara, 855, Jardim Guaicurus, de segunda a sexta-feira, 7h às 11h e das 13h às 17h.

