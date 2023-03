Mãe cria vakinha online para filho seguir sonho no judô e competir em março

O Atleta de Judô da Associação Esportiva Marruá, Danilo Rezende de Sousa, 11, participou e ganhou no último sábado (11), o Meeting Estadual de Judô. Com o resultado, ele foi convocado para participar do Campeonato Brasileiro Regional, que será realizado em Brasília nos dias 31 de março a 02 de abril.

Danilo possui TDAH (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) compulsivo, mas está muito bem, segundo sua mãe Gleyci. O garoto ainda usa medicamentos, mas o judô é a chave principal para sua melhora e fundamental para uma relação boa com os amigos, na escola e em casa.

Entretanto, para que ele possa seguir seu sonho de continuar ganhando competições ele precisa de ajuda. No próximo mês, ele e sua família precisa bancar as despesas com transporte, hospedagem e alimentação.

Contudo, a família do campeão mirim entrou em contato com a redação e divulga nas redes sociais uma Vakinha Online ou doações pelo PIX, por meio do CPF: 101236371-63 (Danilo Rezende de Sousa). Qualquer valor será muito bem-vindo.

“A federação até o momento não conseguiu um ônibus para levar todos os atletas selecionados para o campeonato brasileiro, ou seja, a hospedagem e alimentação os pais terão que arcar. Estamos fazendo essa vaquinha para incentivá-lo a realizar o sonho dele. Ano passado ele disse que iria vencer e conseguiu. Estamos fazendo de tudo, juntando os amigos, parentes e admiradores para arrecadas fundos”, explica a mãe de Danilo.

Patrocínio para o futuro

Gleyci também procura por amigos empresários que queiram valorizar Danilo a ajudá-lo futuramente. “Ele participa de muitas competições ao longo do ano, tanto dentro quanto fora do Estado, é muito difícil arcar sozinha com os custos. Estamos mandando vários e-mails e ofícios para conseguirmos um patrocinador, porque ele com 11 anos já conseguiu uma vitória muito significativa para a idade dele. Ele tem um futuro brilhante para frente.”

As crianças que possuem este tipo de condição médica costumam apresentar sintomas característicos, como problemas de atenção e memória, agitação motora, impulsividade, ansiedade, além de uma dificuldade maior para se planejarem e para se organizarem, por exemplo.