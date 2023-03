MS pode ganhar 7º aeroporto e beneficiar cidades

Prefeitos sonham com a construção de um aeroporto na região norte do Estado, que beneficiaria municípios, como: Coxim, Costa Rica, Figueirão e Sonora. Segundo o ex-prefeito de Costa Rica, Waldeli Rosa, o projeto chegou a ser discutido ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, mas não saiu do papel. No entanto, a pauta foi levantada na última semana pela senadora Soraya Thronicke e o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que sinalizou positivamente para a discussão do projeto.

O ministro sugeriu a criação de um sistema de gestão compartilhada entre o governo do Estado e o governo federal. Diante disto, a senadora Soraya Thronicke ressaltou que Mato Grosso do Sul tem potencial para desenvolver melhor os modais de transportes do país. “Temos uma localização privilegiada, por fazer fronteira com dois países sul-americanos e cinco Estados brasileiros. Esse potencial ainda é pouco explorado para o progresso”, defendeu a senadora.

Atualmente, Mato Grosso do Sul conta com cinco aeroportos em pleno funcionamento, sendo eles em Campo Grande, Corumbá, Bonito, Três Lagoas e Ponta Porã. O sexto está em fase de conclusão, em Dourados. Já a implantação de um sétimo aeroporto, na região norte, abrangeria municípios como Coxim, Alcinópolis, Costa Rica, Sonora, Figueirão, entre outros.

Para o ex-prefeito de Costa Rica, Waldeli Rosa, que esteve à frente do município por quatro mandatos, a construção de um aeroporto na região norte é uma luta antiga. “Costa Rica tinha sido contemplada no governo da presidente Dilma. Foram realizados os projetos, mas com a mudança para o governo Temer, ele ficou parado. Não importa a cidade onde será construído, toda a região norte sonha com este aeroporto”, afirmou.

A Prefeitura de Coxim acrescentou que possui, em andamento, a construção de um aeroporto que poderá beneficiar a região norte.

“Coxim já possui um aeroporto homologado pela Anac, com investimentos de R$ 5 milhões, dos governos federal e estadual, além da contrapartida municipal. O aeroporto já está pronto, falta equipar. Hoje, o que queremos é colocar linhas comerciais”, revelou.

Já o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo Filho, adiantou que haverá um investimento de R$ 275 milhões na área aéreo- -portuária do Estado. “Estamos desenvolvendo três novos projetos em Bonito, Costa Rica e o Santa Maria, na Capital, cujo investimento será de cerca de R$ 3 milhões. Há mais nove obras em andamento, com custo de 13,8 milhões e a implantação de seis novas em São Gabriel do Oeste, Inocência, Maracaju, Água Clara, Pantanal e na Nhecolândia”, elencou.

Por fim, o projeto de um sétimo aeroporto no Estado poderá ser um forte aliado no desenvolvimento econômico e turístico mas, segundo o diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, é preciso balancear a demanda e a manutenção.

“É sempre bom ter um aeroporto atendendo numa região que hoje ainda não tem um com voos regulares, como é o caso da região norte. Ao mesmo tempo que, para ter voos regulares é preciso ter um fluxo muito bom. Ainda não temos certeza se a região norte teria um fluxo contínuo.”

Investimentos

Conforme levantamento feito pelo jornal O Estado junto à Seilog (Secretaria Estado de Infraestrutura e Logística), estão em andamento as obras aeroportuárias em: Naviraí (R$ 1.997.812,10), Nova Andradina (R$ 1.514.321,74), Jardim (R$ 1.374.607,97), Cassilândia (R$ 1.479.341,77), Paranaíba (R$ 1.516.115,06), Camapuã (R$ 1.464.642,44), Dourados (R$ 395.896,66), Bonito (R$ 567.680,20) e Porto Murtinho (R$ 2.152.059,29), totalizando R$ 13.744.756,47 em investimentos.

Quanto aos investimentos contratados ou/em licitação, estão: Bonito, com obras orçadas em R$ 518.265,07, Costa Rica (R$ 2.298.411,78) e Campo Grande/Aeroporto Santa Maria (R$ 145.620,00), sendo o valor total estimado de R$ 2.962.296,85. Cabe destacar ainda os estudos em andamento, para a implantação de aeródromos em Amambai, Aquidauana e Mundo Novo.

