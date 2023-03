Deputado Amarildo Cruz morre depois da terceira parada cardiorrespiratória

O Deputado Estadual Amarildo Cruz (PT), morreu nesta tarde de sexta-feira (17), aos 60 anos, após ser internado na noite da última quarta-feira (15), no Proncor de Campo Grande, com problema pulmonar durante a manhã teve complicações com uma terceira parada cardiorrespiratória.

O presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP), em menos de dois minutos encerrou a sessão da Casa de Leis de quinta-feira (16) em respeito ao Estado de Saúde dos deputados do PT, Amarildo e Zeca, ambos internados. Hoje, não teve sessão por conta de informações falsas divulgadas.

Amarildo estava no quinto mandato como deputado na Assembleia Legislativa. No quarto ficou como suplente e assumiu depois que Cabo Almi faleceu em decorrência de Covid-19. O deputado nasceu em Presidente Epitácio, no Estado de São Paulo, que faz divisa com Bataguassu, em Mato Grosso do Sul.

Mudou-se para o Estado aos 18 anos, em 1981, quando foi aprovado em concurso de Fiscal Tributário Estadual. Formou-se em Direito, cursou Ciências Contábeis, pós-graduado em Gestão Pública, e especialista em Ciência do Direito.

Amarildo Cruz é natural de Presidente Epitácio (SP), próximo ao município de Bataguassu, às margens do Rio Paraná. Formou-se em Direito e Ciências Contábeis e fez pós-graduação em Gestão Pública e especializou-se em Ciências do Direito.

Há 38 anos no Partido dos Trabalhadores, o parlamentar já ocupou os cargos de presidente e vice-presidente e membro do Diretório Regional. Defensor das causas sociais, sempre trabalhou pelo reconhecimento dos servidores públicos.

Em 1989 ajudou na criação do Sindicato dos Agentes Tributários de Mato Grosso do Sul (Sindate), onde foi presidente e secretário geral. Buscou a união da categoria e contribuiu em momentos importantes da história do sindicato. No governo petista, exerceu cargos estratégicos e deixou a marca da competência. Como coordenador geral tributário e financeiro ajudou a reduzir a evasão fiscal e garantiu o aumento da arrecadação.

Além disso, criou o PRÁTICO, iniciativa pioneira que trouxe um novo padrão de atendimento ao cidadão, mais rápido e eficiente com vários órgãos públicos no mesmo lugar.

Amarildo Cruz se afastou da Agehab para concorrer, pela segunda vez, às eleições no cargo de deputado estadual. Conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa com quase 18 mil votos. Acesse também: Vereadores vão impetrar mandado de segurança contra a “Folha Secreta” da Capital

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram