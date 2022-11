Lista de candidatos a diretoria de escolas municipais é divulgada

Foi divulgada nesta quarta-feira (16) a lista de candidatos inscritos no processo de eleições para escolha de diretores e diretores adjuntos de 99 escolas da Reme (Rede Municipal de Ensino). A lista pode ser conferida do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) publicado hoje.

Os profissionais efetivos que quisessem participar do processo eleitoral deveriam realizar a inscrição de suas chapas na Semed (Secretaria Municipal de Ensino) até o dia 3 de novembro. Para se candidatar, era necessário pelo menos cinco anos no exercício do magistério municipal e ter participado de curso de gestão escolar.

Os candidatos terão um período de campanha eleitoral, permitida entre 29 de novembro a 8 de dezembro.

As eleições foram marcadas para o dia 9 de dezembro nas unidades de ensino. No dia da votação, as atividades escolares previstas serão normais.

Mandato

O mandato de diretor e adjunto das unidades escolares será de quatro anos. Também é permitida a reeleição, quantas vezes forem de interesse da comunidade escolar em questão. A lista dos candidatos pode ser conferida a partir da página 26 do Diogrande.

Formação em Gestão Escolar

Desde outubro deste ano, a Semed tem ministrado o curso “Formação em Gestão Escolar”, para docentes interessados em cargos de administração escolar. Atualmente, o curso é pré-requisito para participação no processo eleitoral.

As aulas são ministradas em formato híbrido e organizadas em quatro módulos: Gestão Escolar Democrática, Gestão de Pessoas, Gestão Pedagógica, Gestão de Recursos Financeiros.

