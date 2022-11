Exportação de carne bovina brasileira aumenta 101,5% em novembro

De acordo com os dados preliminares da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério da Economia, nos primeiros oito dias de novembro, o Brasil registrou um aumento de 101,5% na exportação de carne bovina. Em números, isso representa 68.876 toneladas de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada exportada, com média diária de 8.609 toneladas.

Essa porcentagem surgiu do comparativo com o mesmo período do ano passado, onde a média registrada foi de 4.272 toneladas por dia, com faturamento de US$ 368,50 milhões. Em relação a comparação diária, o valor de US$ 5,35 milhões é 8,5% maior do que a média diária de US$ 4,93 milhões de um ano antes.

Outras carnes

Já em relação a carne de frango e miudezas, as exportações no período chegaram a 161,73 mil toneladas, com média de 20.216 toneladas por dia. Já em outubro do ano passado, o país embarcou uma média de 16.099 toneladas por dia, levando ao total de 305,8 mil toneladas no mês.

Em faturamento, a média diária de outubro é US$ 2.050,50, 14,6% maior do que os US$ 1.788,90 obtidos por dia no mesmo mês de 2021. Até o momento, o total faturado é de US$ 331,6 milhões, em contraste de US$ 547,2 milhões do mês de novembro do ano passado.

Sobre a carne suína, a média diária foi de 5.358 toneladas, 45% a mais do que em novembro de 2021, com faturamento de US$ 2.585,00, que representa uma alta de 14,5% em relação ao ano passado. Durante os oito dias úteis de novembro, a exportação do produto totalizou 42.866 toneladas e a receita foi de US$ 110,8 milhões.

