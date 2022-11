Paixão nacional: confira a receita de Coxinha, salgado mais popular do país

Considerada por muitos como um dos melhores salgados do Brasil, a coxinha é um amor nacional. Ela pode ser combinada com as mais diversas bebidas e molhos e é perfeita para celebrar os jogos da copa do mundo com amigos e familiares.

A história mais aceita é a de que a coxinha foi criada nos palácios reais para agradar a nobreza portuguesa, que desejava experimentar novidades. Sem muitas opções, a cozinheira inventou essa iguaria que, mesmo sem saber, se tornaria uma marca da culinária popular brasileira. Veja agora a receita, que conta com três opções de recheio.

Ingredientes:

Massa:

500g de mandioca cozida

2 copos americanos de leite

2 colheres de sopa de margarina

1 cubo de caldo de galinha

2 copos americanos de farinha de trigo

claras de ovos e farinha de rosca (para empanar)

Recheio:

500g de carne seca (pode ser frango, palmito, ou carne de jaca para uma versão vegetariana)

3 colheres de sopa de azeite

½ cebola bem picada

1 dente de alho amassado

1 xícara de chá de cheiro verde picado

Modo de Preparo:

Recheio:

Corte a carne seca em cubos e lave-a bem. Coloque em um pote, cubra com água e deixe na geladeira de um dia para o outro. Troque essa água pelo menos 2 vezes durante esse tempo. Descarte a água e coloque a carne seca na panela de pressão.

Cubra com água e leve ao fogo até a panela pegar pressão. A partir daí deixe a carne seca cozinhar por 40 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo e deixe a pressão sair naturalmente. Escorra a água e desfie a carne seca. Faça com ela ainda quente para facilitar.

Em uma panela, refogue a cebola no azeite até ela murchar. Em seguida acrescente o alho e frite por menos de um minuto. Adicione a carne seca desfiada e refogue. Apague o fogo e acrescente o cheiro verde. Misture bem e espere esfriar para rechear a coxinha de mandioca.

Se você quiser, é possível substituir a carne por frango. O ideal é cozinhar em uma panela de pressão o frango com osso, com um pouco de sal, alho, óleo e água até cobrir para que o sabor fique mais acentuado. O caldo do cozimento poderá ser utilizado para o preparo da massa.

Para a carne de jaca o processo é semelhante ao frango: é preciso retirar a carne da fruta e cozinhar, para depois desfiar e fazer um refogado, com os temperos que desejar.

Massa:

Em uma panela, coloque o leite, a margarina e o caldo de galinha. Leve ao fogo alto até a mistura ferver.

Quando ferver, junte a farinha de trigo e mexa até cozinhar bem. Desligue o fogo e acrescente a mandioca cozida. Sove bem a massa para misturar tudo. Modele as coxinhas e coloque o recheio. Empane com claras batidas e farinha de rosca. Frite em óleo quente, escorra e sirva.