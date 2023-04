Mais de 180 animais gir leiteiro e girolando participarão de provas na Expogrande

Movimentação financeira, contando com os leilões, deve ser em torno de R$ 150 milhões

A retomada da Expogrande também traz de volta a tradição rural, após 3 anos. Para ajudar no cenário, na 83° edição da Expogrande, realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, terão provas e julgamentos de mais de 180 animais da raça gir leiteiro e girolando, sendo que 60 serão leiloados.

A movimentação financeira deve ser em torno de R$ 150 milhões, nos 11 dias do evento, que começa hoje (13) e vai até 23 de abril.

Atualmente, a raça gir é a principal raça zebuína leiteira criada no Brasil e o girolando é o cruzamento mais utilizado no país para produção de leite, resultado do acasalamento entre as raças gir e holandesa, com seus diversos graus de sangue.

A pecuarista Emeline Josino Leonardi, do Núcleo MS de Criadores de Girolando, disse que a expectativa para a exposição é enorme, principalmente pela agenda, que traz um público especial para participar da festa, que será realizada no parque. “Tudo isso incentiva muito os produtores, que se animaram e assumiram o compromisso de trazer seu rebanho para a exposição, por conta da contrapartida realizada pela Acrissul, na questão da reforma do parque”, comenta.

Ainda conforme Emeline, as provas são importantes para que os produtores apresentem seus animais, fazendo com que o animal seja ranqueado e, assim, credencia o restante do rebanho. “Com essa participação nas provas e as pessoas reconhecendo a qualidade do rebanho sul-mato-grossense, as portas se abrem para um comércio da raça em outros Estados. Nossos animais vão para o ranking nacional, como destaque e credibilidade”, destaca.

O presidente do Núcleo MS de Criadores de Girolando, Thiago Xavier, fala sobre a principal característica do animal, que é a rusticidade. “Está presente no Brasil inteiro, tem uma ótima fertilidade, é uma raça precoce. Com cuidados necessários, é uma raça dócil e muito produtora de leite, por isso se torna uma raça de fácil cuidado”, finaliza.

Exposição dos animais

O julgamento e exposição ranqueada da raça girolando vão acontecer nos dias 16 e 17, pois são muitos animais. A saída do gado deve acontecer no dia 20 de abril. No dia 18 vai acontecer a sexta exposição estadual da raça gir leiteiro, trazendo, novamente, para a agenda da Expogrande o julgamento da raça, que há muito tempo não acontecia.

Além das provas, o shopping e comercialização dos animais estará à disposição do público. Tradicionalmente, o que impulsiona a participação dos criadores são as provas e principalmente o julgamento da raça. No caso do girolando, isso traz mais visibilidade ao criador. Acesse também: César Menotti e Fabiano abrem apresentações da Expogrande 2023