Sexta-feira inicia o 3º Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul

Às 19h30, desta sexta-feira (14), começa o 3º Encontro de Chamamezeiros de Mato Grosso do Sul. Evento com diversas atrações e gastronomia regional que se estende até domingo (16), no Teatro de Arena do Horto Florestal, localizado na Avenida Fábio Zahran, centro de Campo Grande.

No primeiro dia, o neto do lendário Zé Corrêa, Márcio Filho se apresenta após a abertura oficial. O bandoneonista interpretará em seu repertório tango e chamamé. No tango, Márcio Filho promete executar os estilos de Carlos Gardel e Astor Piazzolla, enquanto no Chamamé, grandes clássicos ao estilo correntino.

No mesmo dia, as atrações serão a dupla Castelo e Elinho Filho, Grupo Laço de Ouro, o violinista Paulo Arguelo, Alcir Rodrigues y grupo, e de Corrientes (Argentina) se apresenta o Prof. Juan Carlos Godoy y su pareja Agostina Figueroa do Mainanby Arte y Ballet. O evento é previsto para encerrar às 00h30.

Entretanto, o que chama atenção também é a variedade gastronômica disponível nos dias de evento. Além das comidas típicas sul-matogrossense como pastel, sopa paraguaia e chipa, o encontro conta com a presença do Zezé do Acarajé e comida de comitiva com Pantanal Imbox. Confira mais no Instagram oficial do evento @encontrodechamamezeirosdems.

No sábado (15), a festa também promete com Dr. Ramão Martins, o “Drº do Chamamé”, a dupla Paulo Arguelo & Sérgio Arguelo, Gabriel Flores, Fabio Kaida e Caio Escobar. E na despedida de domingo, o 3º Encontro Chamamezeiros de MS promete bombar ainda mais com o grupo de Dourados Surungo Bueno, Jakeline Sanfoneira, Grupo Chama Campeira e muito mais. Acesse também: César Menotti e Fabiano abrem apresentações da Expogrande 2023