César Menotti e Fabiano abrem apresentações da Expogrande 2023

Começa hoje, a 83ª Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, que está aberto para visitação a partir das 8h, fechando à meia-noite, com os shows musicais, que devem iniciar às 20h30. Quem abre o evento é a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. Após três anos sem shows no parque, os campo-grandenses terão 11 dias de muito entretenimento, com atrações nacionais, feira agropecuária e a volta da Barraca da Veterinária, que já está há 35 anos presente na exposição.

Entre hoje e o dia 23 de abril, a Expogrande 2023 está retornando ao parque de exposições. Hoje, quem sobe ao palco, é a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano. Nos próximos dias, quem se apresenta são Maiara & Maraisa, Ana Castela, Diego & Victor Hugo, Alok, Matheus & Kauan, George Henrique & Rodrigo, Gusttavo Lima, Pedro Sampaio, Luan Santana, Gustavo Mioto e, por último, se apresenta Almir Sater e Jads e Jadson, em um show gratuito.

Com uma trajetória brilhante no sertanejo, a dupla César Menotti e Fabiano arrasta multidões por onde passa, levando seus maiores sucessos, como as músicas “Como um Anjo”, “Caso Marcado” e “Esperando na Janela”, além de relembrar os clássicos do início da carreira: “Você Vai Ver”, “Nova York” e “Do Lado Esquerdo”. O último show da dupla em Campo Grande foi no dia 19 de fevereiro do ano passado, no estádio do Morenão, durante o “Buteco do Gusttavo Lima”.

“Primeiro, que é o retorno do pós-pandemia e, segundo, com a volta dos shows, no Parque de Exposições, o que torna a exposição raiz, em sua essência. Além disso, tem a parte do agronegócio e a questão do show, que é uma união de atrativos para a população sul-mato-grossense”, explica o presidente da Acrissul-MS (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Guilherme Bumlai. Para este ano, a expectativa da Expogrande é movimentar mais de R$ 100 milhões com os leilões, comercialização de estandes e a venda de ingressos para os shows, além de esperar mais de 100 mil visitantes, durante todos os dias de evento.

Retorno da Barraca da Veterinária

Presente há mais de 35 anos na Expogrande, a Barraca da Veterinária estará de volta, durante os dias de festa, funcionando o dia todo, com atrações musicais da 0h às 5h, e durante o almoço, aos finais de semana, além da venda de espetinhos e arroz carreteiro.

Entre as atrações confirmadas na barraca estão Gabriel Chiad e Bruno & Bueno hoje, Ricardo Siqueira e João Marcos & Zé Ronaldo amanhã (14), e Mattos & Vinicius + Léo Siqueira e Lucas Friozi, no sábado (15).

Uma das organizadoras, a universitária Talitha Ferraz, fala que tem sido um desafio para que as expectativas do público sejam atendidas, além da responsabilidade em trazer a barraca de volta. “Esse trabalho tem muita coisa envolvida, muita cultura e muitas histórias. Tem sido um desafio fazer com que a gente consiga atender as expectativas do público, desde que anunciamos que a barraca iria retornar, muita gente que participou das outras edições começou dar sugestões, querendo que a gente faça do jeito que sempre foi. É uma responsabilidade muito grande”.

Este ano, se houver lucro, a universitária explica que o valor será dividido entre dois grupos de estudo. “Queremos retomar a tradição, mas, se houver lucro, será dividido entre os dois grupos de estudos que anualmente fazem eventos de palestras com profissionais renomados no mercado”.

Talitha ainda deseja que os acadêmicos se inspirem para os próximos anos, com a retomada da tradição, em 2023. “Retomar essa tradição é a cara de Mato Grosso do Sul, pois vivemos em um Estado com um agronegócio muito presente, então essas tradições que promovem divulgação são muito importantes, por isso resolvemos voltar com a barraca. Esperamos que, com essa retomada, os acadêmicos se inspirem para os próximos anos”.

Na próxima quinta-feira (20) se apresentam Bruno & Bueno e Ivan & Henrique, já na sexta (21) é a vez de Thiago & Renan e João Paulo & Fernando e, por fim, João Marcos & Zé Ronaldo e João Paulo & Fernando cantam no sábado (22). Nos dias 15 e 22, Arthur e Felipe cantam durante o almoço, já no dia 16, a atração é Wendel Coelho.

Além da barraca da veterinária, o visitante pode aproveitar a Fazendinha, com mais de dez espécies de animais e brincadeiras lúdicas para a criançada conhecer o ambiente rural. Tem também a feira agropecuária com leilões, palestras técnicas, estandes e exposições.

Ingressos

A entrada no parque de exposições é gratuita hoje (13) e no dia 23, por serem primeiro e último dia de evento. Nos outros dias, o valor para acessar o parque é R$ 20.

Já sobre os shows, os ingressos estão sendo comercializados para os setores de arena, camarote expo, camarote experience, mesas, bangalôs e suítes. Vale ressaltar que os setores de arena e camarotes possuem ingressos meia-entrada.

Serviço

Os ingressos para a entrada no parque são vendidos na bilheteria. Para os shows musicais, os ingressos podem ser adquiridos presencialmente, nas barbearias “A Banca” e on-line, pelo site: www.baladapp.com.br.

