Contratação de novos leitos pediátricos esbarra na falta de médicos

Sem profissionais suficientes, Campo Grande espera por novas contratações, para abrir mais vagas hospitalares

Na tarde de ontem (12), a Santa Casa confirmou, ao jornal O Estado, que disponibilizará para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), dez leitos clínicos pediátricos para contratualização, na intenção de colaborar com o poder público, diante do alto número de pessoas internadas com problemas respiratórios, especialmente as crianças.

Em contrapartida, a Sesau informou que ainda não há data definida para que os leitos comecem a funcionar, levando em consideração que, para a ativação, será necessário, também, a cedência de dois profissionais pediatras por parte da Secretaria de Saúde, para atender a demanda. “Estamos providenciando estes profissionais, para que os leitos sejam abertos o mais rápido possível”, esclareceu, em nota.

O mesmo problema se repetiu recentemente, quando o hospital El Kadri demonstrou interesse em disponibilizar leitos, mas percebeu que não haveria a possibilidade de completar a escala de pediatras. Além desses, também foram ativados quatro leitos de UTI Pediátrica em outros hospitais, sem a necessidade de contratualização.

Segundo o último informativo da Coordenadoria de Urgência da Sesau, disponibilizado na última segunda- -feira (10), havia 20 crianças aguardando transferência para hospitais nas unidades de urgência e emergência e nenhuma dessas estava em ventilação mecânica. Entretanto, o documento também mostrou que, nos hospitais, havia 24 crianças em ventilação mecânica, sendo 8 no Hospital Regional, 6 no Hospital Universitário e 10 na Santa Casa.

Cabe ressaltar que, de acordo com dados da Sesau, de janeiro até a primeira semana de abril, foram registradas quatro mortes por VSR (vírus sincicial respiratório), sendo três óbitos de crianças menores de um ano de idade e um adulto, acima dos 30 anos.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Sandro Benites, além dos leitos já citados, serão contratados outros 30 leitos de internação hospitalar em clínico pediátrico, com dispensa de licitação. O Comitê de Operações Especiais em Saúde esclareceu que mesmo a Santa Casa e o El Kadri manifestando interesse em ajudar com a oferta de novos leitos, a prefeitura não possui condições de fechar contrato com o hospital El Kadri.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.