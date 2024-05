Leilão inédito de 351 veículos sem burocracias judiciais será realizado pelo Detran de MS

Nesta quinta-feira(09) foi assinada a autorização para abertura ainda em maio de um leilão inédito de veículos apreendidos com restrições no sistema Renajud (Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores). Esse tipo de leilão nunca foi realizado no país. O acordo foi assinado hoje durante inauguração do novo auditório do Detran.

Estavam presentes no evento o governador do estado Eduardo Riedel, o diretor-presidente do Detran, Rudel Trindade e o presidente do Tribunal de Justiça de MS, Sérgio Martins. Em agosto do ano passado, um termo de cooperação já tinha sido foi firmado entre o Detran e o Tribunal de Justiça de MS.

O leilão vai permitir que os veículos sejam adquiridos de forma mais rápida e sem burocracias pelos compradores. No total, é esperada uma arrecadação no valor de R$ R$459.352,33. Atualmente cerca de 20 mil veículos apreendidos estão nos pátios do Detran e a expectativa é que todos sejam leiloados posteriormente.

O Renajud (Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores) é um sistema on-line de restrição judicial de veículos.

