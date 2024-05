Inscrições abertas em processo seletivo para cadastro reserva de professores de inglês básico do Pronatec

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado para cadastro reserva de bolsistas internos e externos para encargo de professor de Inglês Básico do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, no âmbito da Escola de Educação Profissional da Funsat. As inscrições são gratuitas e serão realizadas presencialmente nos dias 9 e 10 de maio, na sede da escola, das 8h às 11h e das 13h30 às 19h.

O processo é organizado pela coordenação geral do PRONATEC/FIC/FUNSAT

Requisitos para inscrição

Entre os requisitos para a inscrição, é necessário ter disponibilidade de tempo, conforme necessidade de cada curso; ser brasileiro ou gozar das prerrogativas estabelecidas no artigo 12 da Constituição Federal; ter, na data do encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos; ter os pré-requisitos mínimos de escolaridade previstos no Edital – PRONATEC/FIC/FUNSAT Nº 02 2024-01, disponível no Diogrande n. 7.491, de 8 de maio de 2024.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos de identidade e CPF; original e cópia dos documentos que comprovem sua formação. Para os candidatos que pertencem ao quadro da Rede Pública de Educação, é necessário apresentar comprovante de vínculo com a respectiva Instituição de trabalho.

A seleção do processo seletivo simplificado será efetivada por meio de análise de currículo, que será realizada por uma Comissão Examinadora. Os profissionais classificados para o cadastro reserva, que forem convocados para atuar no PRONATEC/FIC/FUNSAT, serão remunerados por meio da concessão de bolsas, em conformidade com o art. 9º da Lei nº

12.513, de 26/10/2011.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC tem como objetivo expandir, interiorizar e democratizar a oferta de Cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira.

A Escola de Educação Profissional da Funsat está localizada na Rua Quatorze de Julho, 992 – Vila Glória (1º andar). Para dúvidas, basta direcionar à coordenação geral do Pronatec/Fic/Funsat pelo e-mail:

[email protected], com o título “Dúvidas – Edital nº 002/2024-01 Processo seletivo Simplificado para Professor PRONATEC/FIC.”

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.