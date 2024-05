Após fim de semana, temperaturas em Campo Grande caem para 14ºC a 17ºC

A previsão para o final de semana, entre sexta-feira (10) a domingo (12), indica tempo firme com sol e poucas nuvens em Mato Grosso do Sul. Seguem ocorrendo altas temperaturas, podendo atingir valores entre 32-35°C, aliado a baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-45%.

Entre segunda-feira (13) e terça-feira (14), o grande destaque é o avanço da massa de ar frio e seco irá favorecer a queda nas temperaturas, com valores entre 10-13°C, principalmente na região sul do estado.

Em Campo Grande, o ar frio irá avançar para as outras regiões do estado, sendo previstas mínimas entre 14-17°C em Campo Grande. O avanço da frente fria pelo estado irá favorecer aumento de nebulosidade e, com baixa probabilidade, pode ocorrer pancadas de chuvas nas regiões sul, sudoeste e sudeste do estado.

Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 14-17°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-18°C e máximas entre 32-35°C.

Com informações Cemtec-MS