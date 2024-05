Polícia Civil de MS prende acusado de tentativa de homicídio em Alagoas

A Polícia Civil, por meio de agentes da SIG (Seção de Investigação Geral) e da delegacia de Três Lagoas, prenderam um jovem, de 28 anos, processado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, na cidade de Marechal Deodoro (AL).

O crime ocorreu no final do ano de 2020, quando o suspeito, agindo de surpresa, desferiu golpes de faca contra um desafeto. Em seguida, ele mudou-se do Estado de Alagoas para viver em Três Lagoas.

Chegou até aos policiais uma solicitação de apoio da Polícia Civil da cidade de Marechal Deodoro, relatando que o foragido poderia estar residindo no município.

Foram feitos os levantamentos pelas autoridades, e após diligências, ele foi encontrado numa estrada de terra, na região de acesso ao Alto Sucuriu, onde foi abordado e preso.

Ele foi submetido a realização do exame de corpo de delito, e foi posteriormente encaminhado às celas da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) para aguardar a disposição da Justiça.

O mandado de prisão preventiva foi expedido em meados do mês de julho de 2022, e desde então, ele era considerado foragido pela Justiça alagoana.