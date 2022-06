Lei da Anistia já perdoou 94.6 mil débitos de motos em MS desde janeiro

De janeiro a maio, a dívida de 27.337 motos até 162 cilindradas foi perdoada, por conta da lei nº 5.802, que prevê a anistia de débitos de licenciamento e IPVA no Mato Grosso do Sul.

De acordo a diretora de Registro e Controle de Veículos do Departamento, Virgínia Manetti, no total foram 94.641 débitos de licenciamento excluídos, com datas retroativas desde 2017, o que deixou de lado R$ 25.9 milhões que precisariam ser recolhidos.

Para ter acesso ao benefício, basta que o proprietário do veículo coloque em dia os tributos referentes ao exercício 2022, ser atendido presencialmente em qualquer agência do Detran-MS. No entanto, na Capital e em algumas cidades do interior, o atendimento precisa ser agendado por meio deste link.

Manetti ressalta a importância de procurar uma agência para ter acesso ao desconto. “Não adianta apenas emitir a guia pelo site pois a mesma virá com o valor integral. Esse atendimento tem que ser feito presencialmente”, explicou.

Com informações do Detran/MS

