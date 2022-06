Bioparque tem programação especial na Semana do Meio Ambiente

Em alusão a Semana do Meio Ambiente, acontece até sábado (11), uma programação especial no Bioparque Pantanal. O espaço oferece aos visitantes exposições de serpentes exóticas, demostrações de projetos de preservação e apresentações culturais com temáticas voltadas a natureza.

O Bioparque sediou na manhã de ontem (06) a Agenda Carbono Verde do Agro. Na ocasião, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) disse que Mato Grosso do sul pode ser considerado um exemplo no crescimento com sustentabilidade. “O programa Estado Carbono Neutro que é dividido em oito temas concretos já está acontecendo e vai levar nosso Estado a neutralizar as emissões de gás até 2030”, enfatizou.

Programação Bioparque

Durante a semana, membros do GRETAT (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), estarão no piso inferior do complexo, com a exposição de serpentes sul-mato-grossenses e répteis apreendidos, como boca de sapo e a píton.

A ONG (Organização Não Governamental) Onçafari também estará no local. A organização tem o obejtivo de ajudar na conservação das onças pintadas por meio de monitoramento como ferramenta de conservação. “Identificamos pegadas, fezes, vestígios para depois instalar câmeras para capturar o registro dos indivíduos. A partir daí fazemos uma campanha de captura para colocar o rádio colar no pescoço das onças e monitorá-las sem dificuldade”, disse o biólogo, Fábio de Sousa.

Na quinta-feira (09), à tarde, o CEAM/AHS (Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação) fará uma performance de apresentação da sucuri-verde do Bioparque, nomeada de Gabi. A apresentação também contará com música e pintura em tela.

De acordo com a diretora do complexo, Maria Fernanda Balestieri é importante estar atento as questões da preservação ao meio ambiente e conscientizar a população. “Aqui é o espaço ideal para falar sobre o assunto, mostrar o que temos de bom e conscientizar sobre os cuidados que devemos ter com a natureza”, explicou.

Com informações do Portal MS.

