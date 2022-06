Feriado de Santo Antônio é transferido para o dia 17 de junho

Em decreto publicado no Diário Oficial desta terça-feira (07), o governo do Estado determina que o feriado de 13 de junho, previsto para a próxima segunda-feira, será deslocado para o dia 17 de junho (sexta-feira). Em 13 de junho é tradicionalmente celebrado o Dia de Santo Antônio

A medida é valida para as repartições públicas dos órgãos do Poder Executivo Estadual sediadas nos municípios de Batayporã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Jardim, Porto Murtinho e Terenos, onde o dia 13 de junho (segunda) é considerado feriado.

De acordo com o decreto, servidores estaduais que residem nestes municípios terão dois dias de folga na semana de Corpus Christi: quinta-feira (16 – feriado nacional) e sexta-feira (ponto facultativo).

Vale ressaltar que a folga não se aplica às unidades e serviços considerados essenciais, que não podem ser paralisados ou interrompidos, como o setor da saúde.

Feriado de Santo Antônio

O dia de Santo Antônio é celebrado em 13 de junho, data de sua morte e um dia antes do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. Santo Antônio é considerado o protetor dos namorados e padroeiro dos apaixonados, porque, mesmo em um tempo onde os casamentos eram transações negociais, ele pregava a importância do amor em seus sermões e ajudavam mulheres a encontrarem um marido.

