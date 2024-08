Justiça determina prazo para Detran realizar edital de concurso público

A justiça determinou que o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran – MS) deve começar os procedimentos administrativos necessários para a realização de concurso público em até seis meses.

O concurso será realizado para provimento dos cargos vagos na agência do Detran de Três Lagoas, mas abrange todo o estado. A medida foi determinada pela Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Três Lagoas que atende o pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul em Ação Civil Pública, em caráter de tutela provisória de urgência.

As duas agências de Dettran em Três Lagoas se encontram com déficit de funcionários. São 18 servidores, para uma população de 132 mil habitantes e uma frota de 92 mil veículos. Os transtornos em relação a atrasos no atendimento e demora na deliberação dos processos na agência são constantes.

O último concurso público para o quadro de colaboradores do Detran/MS ocorreu em 2014.

