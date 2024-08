Confira as interdições no trânsito nesta sexta-feira em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições deste final de semana. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições no dia 16 de Agosto:

Evento: Evento Político

Local: Av. Marinha entre Av. Marechal Deodoro e a Rua Dos Mariscos

Horário: Das 15h às 22h

Evento: Evento Político

Local: Rua Luz Del Fuego entre a Rua Madre Cristina e a Rua Santo Augusto

Horário: Das 18h às 23h

Evento: Evento Político

Local: Av. Calógeras Nº 950 – Faixa de Estacionamento

Horário: Das 18h30 às 22h

Evento: Evento Social Instituto Maná do Céu

Local: Rua Caraíba entre a Rua Joana e a Rua Topógrafos

Horário: Das 16h às 22h

Evento: Evento Político

Local: Av. Dr. Fadel Tjaher Iunes – Faixa de Estacionamento

Horário: Das 17h às 19h

