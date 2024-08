Gado em situaçõ de maus tratos morre de fome e proprietária rural é autuada

Imagens aéreas mostram vários animais mortos e outros desnutridos

Uma denúncia comprovou que o gado em uma propriedade rual estaria em situação de maus-tratos. No total, 230 animais estavam muito magros com as costelas visíveis e 43 foram encontrados mortos devido a falta de comida no local. A proprietária rural foi multada em R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais).

A situação precária dos animais foi comprovada, ontem(15), pela Polícia Militar Ambiental de Jardim e Políci civil de Nioaque em cumprimento a solicitação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) e da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO).

As equipes observaram que os animais estavam em pastagens totalmente degradadas, com grande parte do terreno apresentando apenas terra nua, sem gramíneas, e com uma quantidade insuficiente de feno. Alguns animais estavam deitados, sem forças para se levantar, e a maioria estava extremamente magra, com costelas visíveis.

Dos 230 bovinos, 80 (oitenta) eram bezerros, além dos 43 (quarenta e três) animais já mortos. A PMA aplicou a multa por maus-tratos referente a 273 cabeças de gado, estebelecida no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cabeça, totalizando R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e três mil reais).

Os animais estavam muito frágeis e não foi possível removê-los no momento, segundo a polícia. A proprietária foi notificada a providenciar suplementos, ração e contratar um veterinário para acompanhar os animais até que se recuperem e possam ser transportados para uma área de pastagem adequada. A parte criminal do caso ficará a cargo da Polícia Civil de Nioaque.

A Polícia Militar Ambiental alerta os pecuaristas para que adotem medidas subsidiárias para suprir a demanda nutricional do gado diante da escassez de chuvas e da alternância de altas e baixas temperaturas dos últimos dias, que resultou na perda de pastagens em muitas propriedades,

Entre as ações sugeridas estão a suplementação com ração e minerais apropriados, além de garantir acesso contínuo a água limpa e em quantidade suficiente para dessedentação dos animais.

A polícia ainda informa que conforme preconiza o Artigo 32 da Lei Federal 9.605/98, a negligência em garantir o bem-estar dos animais pode resultar em penalidades, incluindo detenção de três meses a um ano e multa. Em caso de morte dos animais, a pena poderá ser aumentada de um sexto a um terço.

