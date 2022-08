Jovem morre após colidir com carro que fazia conversão

O jovem de 24 anos identificado como Assis Yoshiharu Miyashiro dos Santos, morreu na tarde desta sexta-feira (12) na Santa Casa de Campo Grande após se envolver em um acidente entre carro e moto no município de Sidrolândia, a 72 quilômetros da Capital.

De acordo com o site Região News o condutor de um carro Ford Fiesta fazia uma conversão à esquerda para adentrar na Rua Paraíba, quando sentiu a colisão em uma das laterais do veículo. Ele saiu de dentro do carro para verificar e identificou o motociclista já caido no chão.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para o resgate e Assis foi encaminhado para o Hospital Elmíria Silvério Barbosa. Posteriormente ele foi levado para a Santa Casa de Campo Grande em vaga zero mas não resistiu aos ferimentos do acidente.

Por meio das redes sociais amigos e familiares lamentaram a morte do jovem. O site ainda fez contato com o gerente do estabelecimento onde Assis trabalhava e o rapaz foi elogiado por sua eficiência e compromisso com o trabalho.

Leia mais: Previsão alerta para frio mais intenso do ano em MS