Dia dos pais: confira a receita de Picanha na brasa com queijo e impressione

O Dia dos Pais é amanhã e como forma de celebrar a data muitos se reúnem com a família para a entrega de presentes e para realizar um bom almoço ou jantar com a figura paterna. Ainda não sabe o que vai fazer? O Estado Online dá a dica desta receita de Picanha na Brasa com queijo para impressionar os pais e convidados.

Ingredientes:

1 peça de picanha (1 kg)

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

2 xícaras (chá) de queijo gouda

½ xícara (chá) de queijo parmesão

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180°C. Tempere a picanha com sal e pimenta-do-reino a gosto.

Em uma frigideira bem quente, sele todos os lados até ficar bem dourada.

Coloque em uma assadeira com a gordura virada para baixo e leve para assar por 30 minutos. Retire do forno, coloque o queijo gouda por cima e depois o queijo parmesão.

Asse por mais 10 minutos até o queijo derreter e gratinar. Se preferir, pode ligar o grill. Sirva acompanhado de vinagrete e farofa.