Jornada Odontológica do Pantanal vai até esta sexta em Corumbá

A Jornada Odontológica do Pantanal, sediada na cidade de Corumbá está acontecendo na cidade e vai até essa sexta(20). O evento é direcionado aos profissionais da região com objetivo de oferecer atualizações sobre novas tecnologias e técnicas da área do setor, além de proporcionar a troca de experiências entre os profissionais das áreas da odontologia.

A entrada é gratuita e não é necessário realizar inscrição. O evento é promovido pelo CRO-MS, com apoio da Prefeitura Municipal de Corumbá está sendo realizado no auditório do Senac, na rua América, N° 438.

Confira a programação do evento.

Programação

19/10 | Quinta-feira

08h às 11h – Urgência e emergência em Odontologia – Dr Alberto Luiz Leite da Silva

13h30 às 15h – Biossegurança nos dias atuais – Dra Juliana Frigeri

15h30 às 17h – Propaganda e publicidade dentro da Ética – Dra Viviam Louise Dias

20/10 | Sexta-feira

08h às 17h

Protocolo Zero Ajuste em Reabilitações Protéticas: Materiais de alta performance

para uma odontologia de excelência – Dr José Olavo Mendes

