UFMS oferece atendimento psicológico gratuito no câmpus de Corumbá

A partir de hoje(16) o Serviço da Escola de Psicologia da UFMS Campus Pantanal estará atendendo adultos e idosos de Corumbá e Ladário gratuitamente. O serviço faz parte do projeto de extensão Plantão Psicológico.

Para ser atendido, não é necessário realizar agendamento pŕevio, mas é obrigatório levar um documento com foto. Os atendimentos psicológicos são realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 19h. Os interessados devem comparecer no Serviço Escola de Psicologia, que fica na Avenida Rio Branco, 1270, no bairro Universitário, dentro do Câmpus da UFMS em Corumbá.

Os atendimentos terão a duração entre 50 minutos a 1 hora e serão feitos pelos estudantes do curso sob supervisão de professores e orientadores responsáveis pelas disciplinas.

