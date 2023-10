Neste sábado, o Festival Macunaíma celebra a diversidade e a música alternativa em Campo Grande

Neste sábado (21), o Festival Macunaíma dá início a uma celebração única da cena alternativa, da música e da cultura brasileira em um espaço pouco explorado: o Mato Grosso do Sul. O evento se estende por quatro dias e tem como objetivo promover a diversidade, proporcionando um espaço para artistas de todas as vertentes musicais. O festival é um convite à pluralidade sonora, onde diferentes estilos se encontram e se misturam em uma celebração da riqueza musical do Brasil.

Neste ano, o festival acontecerá no dia 21 de outubro, a partir das 16h, na Arena Green Hall. A programação promete 12 horas de música ao vivo, com artistas de renome nacional e uma série de talentosos artistas regionais. A programação inclui atrações imperdíveis, como Flora Matos, Onze:20 e Froid, que vão levar o público a uma viagem musical emocionante. Além disso, DJs locais e nacionais vão manter a festa acesa durante toda a noite.

Confira o line-up completo:

– DJ Macedo

– Isa Ramos com Ariadne

– TWK com Ariadne

– DJ Nuala B2B DJ Baiflu

– DJ Baiflu B2B DJ Nuala

– Coletivo Casanova convida Golpe Clean

– Golpe Clean com Coletivo Casanova

– Abhneerr B2B Gus Freitas

– Gus Freitas B2B Abhneer

– Stabile convida Jah Rebel

– Jah Rebel convida Stabile

– Onze:20

– Julio Prodigy convida Batalha da Pista

– Batalha da Pista com Julio Prodigy

– Froid

– DJ Magão convida Falange da Rima

– Falange da Rima com DJ Magão

– Flora Matos

– Afropaty B2B DJ LadyAfroo

– DJ LadyAfroo B2B Afropaty

– DJ Mascote

Ingressos

Com 80% dos ingressos totais já esgotados, as entradas estão disponíveis no 4º lote, com valores entre R$ 180 e R$ 380. Verifique o site oficial para possíveis modificações nos valores, de acordo com o lote.

Meia-entrada: De acordo com a Lei 12.933/2013, o lote de meia-entrada será de 40% do total do lote. Além disso, há a opção de meia solidária, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível para entrada. Lembre-se de que cada lote possui quantidade limitada e a venda ocorrerá de acordo com a disponibilidade.

Menores de Idade: Poderão entrar no evento os maiores de 16 anos, desde que acompanhados do responsável ou com autorização por escrito autenticado em cartório, além de seu documento original. O modelo de autorização está disponível aqui. Menores de 16 anos não poderão participar em nenhuma hipótese.

