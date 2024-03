Jardim Botafogo receberá Base Móvel da Guarda nesta segunda

A partir desta segunda-feira (11), o bairro Jardim Botafogo, contará com uma Base Móvel da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande. Esse será o terceiro bairro da Região do Anhanduizinho atendido pela Operação Guarda em Ação, que já percorreu os bairros Alves Pereira e Los Angeles. O resultado será divulgado com o fim da operação na região.

O ato que marcará o início das operações na Base, será realizado às 13h30 desta segunda-feira, : na Rua Centro Oeste , esquina com a Rua Ana Luísa Souza, no Jardim Botafogo (em frente a Emei) e contará com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes e do secretário de Segurança Anderson Gonzaga.

A Base Móvel irá funcionar das 7h às 22h e será suporte para os trabalhos da GCM, onde oferecerá serviços de apoio como Patrulha Maria da Penha, Trânsito e Patrulha Ambiental, orientando à população com as demandas trazidas pela comunidade, que podem realizar denúncias via 153.

