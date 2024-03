MS 40ºC! Nova onda de calor atinge o Estado a partir desta segunda

Uma intensa onda de calor está prestes a atingir o estado de Mato Grosso do Sul a partir desta segunda-feira (11), prometendo elevar as temperaturas a níveis altos. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que o calorão poderá atingir até 38ºC no primeiro dia dessa nova frente climática.

Apesar do calor intenso, a população pode ter uma trégua com a possibilidade de chuvas ao longo desta semana. Em Campo Grande, a segunda-feira começou com o céu parcialmente coberto, registrando 24ºC de mínima.com máxima prevista de 33ºC.

Na região pantaneira, municípios como Coxim, Corumbá, Aquidauana e Porto Murtinho enfrentarão máximas de 34ºC, 36ºC, 37ºC e 38ºC, respectivamente. Na região sul, as temperaturas serão elevadas, com máximas de 33ºC em Ponta Porã e 35ºC em Dourados.

De acordo com o Metsul, Mato Grosso do Sul será o estado mais impactado pela bolha de calor proveniente do Paraguai. As temperaturas extremas podem chegar até os 40ºC até o final do verão, marcado para o dia 19 de março.

Outras cidades do estado também enfrentarão altas temperaturas neste início de semana. As máximas previstas são de 31ºC em Costa Rica, 32ºC em Paranaíba, 33ºC em Três Lagoas e Água Clara, 34ºC em Maracaju, Naviraí e Ivinhema, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina, enquanto Bonito pode alcançar os 35ºC.

Diante desse cenário, é recomendado que a população adote medidas de prevenção, como a hidratação constante, o uso de roupas leves e a evitação de atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia. Além disso, é importante estar atento às informações meteorológicas e seguir as orientações das autoridades locais para minimizar os impactos da onda de calor que atingirá Mato Grosso do Sul.

Com informações do Inmet e Metsul.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram