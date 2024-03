Cerimônia de formatura dos Programas de Residência Médica da Sesau acontece nesta segunda

Nesta segunda-feira (111) será realizada a cerimônia de formatura dos Programas de Residência Médica da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande).

O Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Sesau, iniciado em 2017, já formou 38 especialistas e é reconhecido nacionalmente. Já a Residência Multiprofissional em Saúde da Família, credenciada em 2019, formou sua primeira turma em março de 2020, contando com 68 especialistas.

Os formandos são dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Goiás, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Roraima, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e da Venezuela.

A formação nas respectivas residências tem como objetivo desenvolver tecnologias aplicáveis ao trabalho dos profissionais de saúde da família, como a reorientação do modelo assistencial, com ressignificação dos processos de trabalho na atenção primária a saúde, qualificando as práticas, com ações inovadoras organizacionais, processuais e de produto que são potentes para a transformação e readequação de práticas do fazer em saúde com resultados para a promoção e prevenção.

A cerimônia acontecerá às 19h30, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, localizado na Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n, no Parque dos Poderes, e contará com a presença da prefeita Adriane Lopes e da secretária municipal de Saúde Rosana Leite.

