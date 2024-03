Prefeitura avança com obras estruturantes na Região do Imbirussu

À medida que as obras estruturantes executadas pela Prefeitura de Campo Grande vão avançando, a população da região do Nova Campo Grande, Jardim Carioca e Polo Empresarial Oeste percebe o desenvolvimento chegando mais rápido. Exemplo disso é a pavimentação da Avenida Jamil Nahas. No total os investimentos ultrapassam a R$ 35,16 milhões com a drenagem de 10 quilômetros e 7,33 quilômetros de sete ruas e avenidas no bairro Nova Campo Grande, além da construção de uma bacia de amortecimento para reter a água da chuva e assim resolver problemas causados pelas fortes chuvas.

“Aqui, estão chegando obras de drenagem e pavimentação que vão interligar a região Oeste aos bairros São Conrado, Coophavila, Aero Rancho e Tijuca. É o desenvolvimento chegando à região Oeste de Campo Grande”, comentou a prefeita Adriane Lopes, ao acompanhar na manhã deste domingo (10) o andamento dos trabalhos de pavimentação na Avenida Jamil Nahas.

Adriane Lopes se refere a interligação asfáltica da região urbana Imbirussu com os bairros Jardim São Conrado, Portal Caiobá, Tijuca, São Jorge da Lagoa, Coophavila II e Aero Rancho. Essa ligação será feita pela Avenida Wilson Paes de Barros, entre a Avenida Duque de Caxias e a Avenida General Alberto Carlos Mendonça Lima, no Jardim São Conrado. Por esse novo caminho, será possível chegar à Avenida Nasri Siufi, Avenida Marginal Lagoa, acessar o Anel Viário e a Avenida Gunter Hans.

A obra vai desafogar o tráfego intenso da Avenida Duque de Caxias, por onde circulam os caminhões que chegam ou saem do Polo Empresarial Oeste, para acessar as saídas para São Paulo, Sidrolândia, Três Lagoas e Cuiabá.

“Para nós, do Polo Empresarial Oeste, essa obra é de extrema importância, porque recebemos matéria-prima de outros estados e precisam passar por essas áreas e também escoamos nossos produtos para bairros de Campo Grande e outros estados, então precisamos de acessos que facilitem esse escoamento. É um desejo de alguns anos. Antes era só a Avenida Duque de Caxias e aqui antes não tinha asfalto, o acesso era muito difícil”, relembrou o empresário José Ronaldo da Silva Oliveira, ao comemorar a realização das obras na região.

Outra obra de destaque que mudou a vida da população na região Oeste de Campo Grande é a ponte que liga o Jardim Carioca ao Polo Empresarial. Com esta ponte, os trabalhadores encurtaram o caminho para acessarem o Polo Empresarial.

“A ponte me favoreceu bastante, não preciso mais dar aquela volta e agora tenho economia tanto no combustível quanto no tempo. São menos de 6 quilômetros até chegar à Avenida Duque de Caxias”, comentou o pedreiro Mauro Mendes Gamarra, que mora a poucos metros da ponte. Outro ponto observado pelo morador foi a Ele a chegada da drenagem e pavimentação no bairro: “Melhorou cem por cento. Acabou o barro e enxurrada que dificultava muito a vida da gente. A infraestrutura aqui agora ficou muito boa”.

Na Avenida 7, onde estão sendo executadas obras de drenagem e pavimentação, os trabalhos são acompanhados de perto e com muita expectativa pela moradora Beatriz Mendonça.

“Em consonância com a abordagem de gestão municipal, voltada para impulsionar o progresso de Campo Grande por meio de melhorias na infraestrutura, a administração municipal tem dedicado esforços para aprimorar a infraestrutura nas sete regiões da nossa cidade. As obras estruturantes do Nova Campo Grande estão preparando a região do Imbirussu para o futuro, criando novos caminhos para o crescimento, pois é a região do polo industrial, que gera empregos e movimenta a economia”, destaca o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli.

Mais Avanços

Outra obra importante para acabar com os alagamentos de vias na região é a bacia de amortecimento, que está sendo implantada próximo ao Residencial Nelson Trad. Construída em talude com solo compactado, a bacia (também chamado de piscinão) terá capacidade para reter até 50.929 metros cúbicos de água da chuva, evitando assim acúmulo de água nas vias e trazendo mais segurança a condutores e pedestres, bem como para a população de modo geral.