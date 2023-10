Integra UFMS: Maior evento científico de MS começa hoje

Evento inicia com palestra sobre exploração em Marte e tem programação diversa

Nesta segunda-feira(23) começa o Integra UFMS, a maior feira de ciências do estado. O evento conta com palestras, workshops e oficinas abertas ao público. Serão apresentados mais de 1.6 mil trabalhos científicos e são esperadas mais de 10 mil pessoas para o evento.

A abertura acontece hoje, com um tema especial, Descobrindo o desconhecido: missões análogas e exploração do planeta vermelho, ministrada pelo professor e diretor do Fórum Espacial da Áustria Gernot Gromer, que liderou 12 simulações de expedições à Marte. A palestra acontece no Teatro Glauce Rocha às 09horas.

Além disso, temáticas como o Racismo Ambiental, Orientação de trabalhos científicos, Empoderamento feminino na saúde poderão ser apreciadas no Integra. As apresentações dos trabalhos científicos realizados serão realizadas no Ginásio Moreninho. O evento vai até a sexta-feira (27).

Confira a programação completa do evento no site. e para acompanhar como está sendo esta edição do Integra acesse a TV UFMS ou Instagram da universidade.

O Integra é realizado desde 2017 e tem como objetivo reunir num só local o resultado das atividades ligadas a Programa Institucional de Bolsas da Iniciação Científica (Pibic), Programa Institucional de Bolsas da Iniciação à Docência (Pibid), Programa de Educação Tutorial (PET), Extensão Universitária (Enex) e Empresas Juniores da UFMS e a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetec-MS).

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul fica localizada na Avenida Costa e SIlva, bairro universitário.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.