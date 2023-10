“Irmãos, parem!”: Papa faz apelo pelo fim da guerra Israel-Hamas

O papa Francisco fez um apelo, neste domingo (22), pelo fim do conflito entre Israel e a organização radical Hamas.

“A guerra, cada guerra que há no mundo – penso também na martirizada Ucrânia – é uma derrota. A guerra é sempre uma derrota, é uma destruição da fraternidade humana. Irmãos, parem! Parem!”, afirmou o pontífice após rezar o Angelus com milhares de fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Logo depois da reza, ele pontuou: “Mais uma vez o meu pensamento dirige-se para o que está acontecendo em Israel e na Palestina. Estou muito preocupado, entristecido, rezo e estou próximo a todos aqueles que sofrem, os reféns, os feridos, as vítimas e a seus familiares”.

O papa demonstrou-se preocupado pela “grave situação humanitária em Gaza”, dizendo-se entristecido com o fato de que “também o hospital anglicano e a paróquia greco-ortodoxa tenham sido atingidos nos últimos dias”.

Ele ainda pediu que “sejam abertos espaços, que a ajuda humanitária continue a chegar e que os reféns sejam libertados”. O papa relembrou ter convocado um dia de jejum, oração e penitência, para o dia 27 de outubro. De acordo com Francisco, na data também, haverá em São Pedro uma hora de oração para implorar a paz no mundo.

Com informações do SBT News.

