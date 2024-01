Instituto Serrapiheira em parceria com a Fundect abre chamada para pós-docs negros e indígenas em ecologia

O Instituto Serrapilheira abriu a chamada conjunta de apoio a pós-docs negros e indígenas em ecologia. Essa iniciativa é em parceria com várias Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), incluindo a Fundect.

O edital pretende financiar novas linhas de pesquisa em ecologia formuladas por pós-doutores negros ou indígenas que desejam obter, no médio prazo, uma posição formal como professor ou pesquisador.

Os pesquisadores, que trabalharão como pós-doutorandos, podem vir de instituições, cidades, estados ou mesmo países diferentes. Acesse o edital nº 2/2023 aqui.

A Fundect apoiará até quatro projetos de pós-doutores negros ou indígenas para executarem suas pesquisas nas ICTs ou Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul. Em breve a Fundect abrirá uma chamada local para apoiar as propostas que sejam aprovadas nas fases 1 e 2 da Chamada do Instituto Serrapilheira.

O Envio de pré-propostas vai até 25 de janeiro de 2024. A iniciativa visa contribuir para o aumento do número de professores e pesquisadores negros e indígenas na academia. Além disso, proporcionar uma ciência representativa de jovens talentos, a qual o futuro do país depende.

