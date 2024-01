Bioparque Pantanal retorna com atividades e visitantes podem realizar agendamento

Depois dos feriados de Natal, fim de ano e reformas no começo desse ano, o bioparque Pantanal está de portas abertas para o público novamente.

Desde ontem(9), as visitas foram retomadas no local. Para realizar agendamentos acesse o site e marque a data disponibilizada pelo sistema.

O Bioparque

É um complexo de aquários de água doce, sendo o maior do tipo no mundo. Fica localizado no parque das nações indígenas possibilita a observação da biodiversidade do bioma pantaneiro. Animais como a lobinha, Delinha, a sucuri Gaby Amarantos, pintado Adriano, jaú Maria Fernanda são destaques do local.

