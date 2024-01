Diário de um banana, Dostoievski e Clarisse Lispector estão no TOP 10 da Biblioteca Isaias Paim em 2023

Foi divulgada nesta sexta-feira, 12 de janeiro de 2024, os dez livros mais emprestados no ano passado pela Biblioteca Pública Estadual Isaias Paim. Os livros para adolescentes estão entre os que mais tiveram saída: em primeiro lugar está Diário de um Banana: Segurando Vela, e em segundo, Diário de um Banana: Rodrick é o cara.

O coordenador da Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim, Aparecido Melchíades, afirma que esta boa saída está na divulgação que a mídia faz destes livros e do aumento da frequência de adolescentes na Biblioteca. “Eu tenho observado com muita satisfação o crescimento da frequência de adolescentes aqui na biblioteca, fazendo a carteirinha, o cadastro para levar os livros para casa, vindo ler aqui, e eu espero que este ano a gente aumente este fluxo de adolescentes aqui, porque eles são o futuro. Começamos bem o ano, nesse dez dias em que nós estamos trabalhando, já tive bastante visita de adolescentes. Eu quero ver agora se a gente faz uma divulgação boa dos mangás para atrair mais adolescentes”.

Entre os mais emprestados em 2023 também se encontram clássicos como Dostoievski e Clarisse Lispector. “Os clássicos todos os anos estão entre os mais emprestados. Os clássicos sempre saem muito. Por um acaso este ano foi mais Dostoievsky e Clarice Lispector. A Clarice Lispector é outra autora muito procurada. Se eu for ver hoje no acervo eu devo ter poucos livros dela exatamente porque têm vários emprestados. Eu lembro que na semana passada teve uma boa saída dos livros dela. O Augusto Cury também é um psiquiatra que trabalha muito com a questão mental e emocional, principalmente, ele é muito lido”.

Espaço de estudos

Também tem aumentado o número de frequentadores que vêm para estudar para concursos e para trabalhar com notebook. “Tem vindo bastante gente aqui estudar e trabalhar na biblioteca, isso tem acontecido muito. Eu fico muito feliz com isso também, porque a gente prepara o ambiente para isso. A gente deixa o espaço mais no fundo, atrás do acervo, onde as pessoas ficam mais tranquilas, longe do movimento da portaria e da recepção, e aí nesse espaço tem vindo muita gente estudar, principalmente o pessoal que vai fazer concurso. E tem também pessoas que vêm trabalhar, que estão em home office, elas às vezes em casa não têm condição melhor de trabalhar, então elas vêm para cá. E ficam aí, trabalham o dia inteiro, sem problema nenhum”.

Para fazer a carteira da Biblioteca e fazer o cadastro para empréstimo basta trazer um documento com foto e o comprovante de residência. A Biblioteca Pública Estadual Dr. Isaias Paim funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30, e aos sábados, das 8 às 13 horas. O espaço está localizado no Memorial da Cultura e Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro, no andar térreo. Telefone: (67) 3316-9161

Confira a lista dos livros mais emprestados pela Biblioteca Isaias Paim em 2023:

1 – Diário de um Banana: Segurando vela ( Jeff Kinney)

2-Diário de um Banana: Rodrick é o cara ( Jeff Kinney)

3-A Grande Negociata (John Gerstine)

4-Os Irmãos Karamazovi (Fiódor Dostoiévski)

5-Paixão Segundo G.H. (Clarice Lispector)

6-Nova Mulher (Marina Colasanti)

7-O Futuro da Humanidade (Augusto Cury)

8- O Conde de MonteCristo (Alexandre Dumas)

9-1984(George Orwell)

10-Eclipse (Stephenie Meyer)

Com informações Fundação de Cultura de MS