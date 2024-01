Sábado em MS será com altas temperaturas e alerta para temporais

A previsão do tempo para este sábado (13), em Mato Grosso do Sul, é de aumento de nebulosidade, com pancadas de chuva e temperaturas em elevação, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na capital do Estado o sábado começa com os termômetros registrando 22ºC e a máxima prevista é de 30ºC. Na região sul e na fronteira com o Paraguai, Dourados e Ponta Porã os termômetros variam entre 23ºC de mínima e 30ºc de máxima.

Três Lagoas, na região no bolsão, Coxim, no norte e Corumbá, no Pantanal, devem registrar as maiores temperaturas do Estado, onde a mínima é de 23ºC e a máxima pode atingir 36ºC.

Porto Murtinho, no sudoeste e Bonito, um dos principais destinos procurados por turistas, em Mato Grosso do Sul, também terão altas temperaturas, com mínima prevista de 22ºc e máxima de 35ºC.

O Inmet emitiu na noite de sexta-feira (12), alerta para risco tempestades em todo o Mato Grosso do Sul, acompanhados de ventos que podem atingir 60 km/h.

Com informações do Cemtec e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram