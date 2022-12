Catarina Guató conquista prêmio nacional com conhecimentos ancestrais

Foi divulgado nesta segunda-feira (5) pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) o resultado da 35ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade.

“O Prêmio Rodrigo prestigia, em caráter nacional, as ações de preservação do Patrimônio Cultural brasileiro que, em razão da originalidade, vulto ou caráter exemplar, mereçam registro, divulgação e reconhecimento público”, esclarece Larissa Peixoto, presidente do Iphan.

Em primeiro lugar na categoria “Pessoas Físicas”, ficou Catarina Guató com o projeto “Sabedorias Compartilhadas/Corumbá (MS)”, onde a artesã transmite o conhecimento e a identidade dos seus ancestrais por meio de artesanatos Guató.

Catarina é uma mulher canoeira e artesã, que veio de uma trajetória repleta de dificuldades, mas sempre acompanhada de sabedorias ancestrais. Remanda sua canoa, ela transmite seu conhecimento em fóruns, feiras e oficinas, buscando valorizar o artesanato de fibras de aguapé de sabedoria Guató.

Nesta 35ª edição, o prêmio Rodrigo recebeu 268 inscrições que concorreram a dez prêmios. Divididos em duas categorias, o primeiro lugar levava para casa R$ 30.000,00; o segundo lugar recebia R$ 25.000,00; o terceiro lugar ganhava R$ 20.000,00; o quarto lugar ficava com R$ 17.000,00; e quinto lugar com R$ 15.000,00. As cinco ações mais bem votadas foram as premiadas de cada categoria.

“A premiação tem destacado, ao longo dos anos, a diversidade e a riqueza do nosso patrimônio em suas manifestações culturais, antigas e modernas curvas da arquitetura nacional ou em grandiosas paisagens arqueológicas e naturais”, completou Larissa.

Também foram selecionadas três ações para receberem menção honrosa, com direito a certificado e selo do Prêmio Rodrigo 2022. Entre elas está o Projeto de Restauração da Igreja de São Benedito e Requalificação do seu Entorno Imediato, pertencente à Comunidade Quilombola Eva Maria de Jesus – “Tia Eva”, localizada em Campo Grande.

