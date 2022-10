Abertas inscrições para o vestibular UFGD

Estrão abertas as inscrições aos interessados em concorrer às 1.072 vagas oferecidas pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) trata-se do Vestibular 2023, que seleciona para 33 cursos, e os específicos para Licenciatura em Letras-Libras EAD e para Licenciatura em Educação do Campo (LEDUC). Quem quiser se preparar para esta edição estudando pelas provas dos anos anteriores do vestibular da UFGD, pode acessar os arquivos no portal da UFGD em: https://portal.ufgd.edu.br/vestibular/processo-seletivo-vestibular-psv/provas-anteriores.

O total das vagas de cada curso é dividido por duas formas de ingresso, a ampla concorrência e a reserva de vagas (cotas). A reserva de vagas envolve aproximadamente metade das vagas de cada curso e é preenchida por quem cursou todo o Ensino Médio em escola pública. Os critérios para distribuição das cotas são a renda familiar, a cor e raça – de acordo com a proporção de negros (pretos e pardos) e indígenas do último censo do IBGE (51,95%) – e a proporção de pessoas com deficiência, também segundo o censo do IBGE (21,48%).

As inscrições devem ser realizadas pela internet e serão encerradas em 9 de dezembro. Depois de ler todo o edital de abertura do vestibular que deseja fazer, para se inscrever é necessário seguir as etapas:

1) acessar a “Área do Candidato” (https://selecao.ufgd.edu.br/);

2) realizar o cadastro em “Novo Cadastro”;

3) preencher os dados solicitados e gerar login e senha;

4) preencher a ficha de inscrição eletrônica, atentando-se às opções de ingresso (ampla concorrência ou reserva de vaga) e a opção pela língua estrangeira de preferência (espanhol ou inglês);

5) responder o questionário socioeconômico e

6) imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) específica para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 120. A taxa pode ser paga em qualquer agência bancária. De acordo com o cronograma, a divulgação preliminar das inscrições efetivadas será no dia 14 de dezembro.

Tem direito a pedir a isenção (gratuidade) da taxa de inscrição, até 28 de outubro, quem está em situação de vulnerabilidade social e se encontra em uma dessas duas condições: é registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou estudou todo o Ensino Médio em escola pública (ou como bolsista integral em escola privada) e tem renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

Os procedimentos para fazer a solicitação estão no item 5 do edital de abertura do vestibular. As provas de redação e objetiva – 60 questões – acontecerão em 5 de fevereiro de 2023, à tarde, das 13h às 18h30, nas cidades de Dourados, Campo Grande, Coxim, Três Lagoas, Naviraí e Corumbá. A exceção é o vestibular para Licenciatura em Letras-Libras EAD, que será aplicado somente em Dourados.