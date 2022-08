Inscrições para o Festival Universitário da Canção estão abertas

As inscrições para o Festival Universitário da Canção (FUC) estão abertas em Campo Grande. Com prêmios totalizando R$ 32 mil, o festival está aceitando inscrições até o dia 3 de outubro.

O evento tem como principal objetivo estimular e revelar jovens compositores e intérpretes talentosos. É possível se inscrever em uma das duas categorias disponibilizadas, sendo Canção Popular e Canção de Câmara.

Na categoria de Canção Popular, serão aceitas composições de vários gêneros, como chamamé, sertanejo, rock, gospel, forró, samba, etc. Mas para ela ser aceita, é preciso ter duração máxima de cinco minutos, ser inédita e original. Além de ser compostas por ritmo, harmonia, texto e melodia.

Já na categoria de Canção Câmara, os inscritos deverão ser estudantes, professores ou egressos de cursos superiores e técnicos de música de todo o Brasil. Serão consideradas composições relacionadas a tradição erudita, por exemplo, como as obras de Debussy, Villa-Lobos, Schubert, entre outros. A canção também deverá ter no máximo cinco minutos de duração, ser inédita e ter a letra de algum poeta sul-mato-grossense.

Para se inscrever, basta preencher os formulários disponibilizados no site oficial do evento, e realizar o upload dos documentos, declarações e arquivos pedidos pelo edital.

Na categoria Canção Popular serão 12 finalistas, já na outra categoria, serão apenas 8 finalistas. A escolha das canções vencedoras será baseada na quantidade de votos que cada uma receberá.

O valor de R$ 32 mil será divido entre os prêmios de: R$ 8 mil para melhor canção popular, R$ 8 mil para a melhor canção de câmara; R$ 4 mil para melhor intérprete; R$ 8 mil para compositor revelação e R$ 4 mil para melhor poesia original (letra).

A premiação final irá acontecer dia 16 de dezembro, no Teatro Glauce Rocha e irá contar com transmissão ao vivo. Para ter acesso ao cronograma completo das etapas do festival, basta acessar o site oficial do evento.

