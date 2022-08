Com mercado do mel aquecido, curso de produção de própolis tem inscrições abertas

Um dos métodos para aumentar a imunidade e garantir a saúde nos momentos de mudanças climáticas são as alternativas naturais, que auxiliam nos tratamentos para doenças respiratórias e aquece a produção nos campos. É o caso do própolis, uma opção a mais para o apicultor. Para diversificar a produção, o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) de Mato Grosso do Sul oferece capacitação gratuita para produtores aprenderem a fabricar própolis.

O própolis é um produto elaborado pelas abelhar a partir de substâncias resinosas coletadas em brotos, flores, folhas e casca de plantas. A produção é natural e varia de acordo com o clima, a vegetação e a genética da população.

Durante o curso “Produção de Própolis” é possível aprender o passo a passo, até a fabricação do estrato do própolis e ainda quais resultados o apicultor pode ter ao apostar nessa diversificação. O instrutor do Senar, Pedro Santos diz que além da ampliação nos produtos “a comercialização da própolis e seus derivados pode gerar aumento no faturamento da propriedade e no lucro no bolso do apicultor”.

A capacitação teve sua primeira turma no ano passado, em Miranda, com 16 alunos e neste ano, disponibiliza mais 10 vagas em Nova Andradina e outras 10 em Eldorado. No total as aulas terão duração de 16 horas, divididas entre os dias 19 e 20 de setembro. Para participar é preciso ter concluído o curso de “Apicultura Básica” ou ter experiência em biologia das abelhas Apis Mellifera.

Para mais informações sobre a capacitação ou solicitar o curso no seu município, entre em contato do Sindicato Rural da sua cidade. Para conhecer as outras opções de capacitação em apicultura, acesse aqui.

As próxima turmas para o curso são em Nova Andradina, do dia 19/09 a 20/09 no Instituto Federal e Eldorado, no dia 26/09 a 27/09 no Sindicato Rural.

Leia mais: Governo dispensa nota fiscal para transporte de embalagens de agrotóxicos usadas