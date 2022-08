Em jogo eletrizante, Serc/UCDB e Normanochska ficam no empate

Em uma partida eletrizante com provocações e expulsões, a Serc/ UCDB/ Copagaz empatou na noite de ontem (23), contra o Normanochska (RUS) em 2 a 2 pela Copa Mundo de Futsal Feminino. Com este resultado, a equipe sul-mato-grossense lidera o grupo A da competição ao lado das russas, ambas com 4 pontos. O torneio internacional conta com 12 equipes de cinco países. As partidas estão acontecendo no ginásio do Guanandizão, em Campo Grande.

A equipe da Serc/UCDB/ Copagaz volta à quadra na noite de hoje (24), ás 20h, contra as gaúchas do Faculdade Sogipa (BRA). Uma vitória, colocará a equipe de Mato Grosso do Sul na próxima fase da competição. As russas, também jogam hoje contra o Pinocho (ARG) e necessitam também da vitória para classificação.

Jogo quente, torcida inflamada e muita provocação

A equipe Normanochska (RUS) chegou na Copa Mundo com muito destaque pela competitividade e também por conta dos oito títulos conquistados em seu país. Este gabarito vencedor das russas, colocou o jogo contra a Serc/ UCDB como o mais esperado da noite. E o jogo realmente foi eletrizante do início até os minutos finais.

No início do jogo, quem abriu o placar foi o Normanochska (RUS) com a camisa número 30, Nikitina aos 8 minutos de jogo. A equipe da Serc/ UCDB não se abateu e continuou martelando a defesa, mas sem sucesso, acabando o primeiro tempo em 1 a 0 para as russas.

O jogo começou a pegar área de dramaticidade na segunda etapa. Aos 4 minutos do segundo tempo, Nikitina, camisa número 30, cometeu uma falta dura em Maísa e foi expulsa. De acordo com as regras do futsal, o time precisa cumprir 4 minutos com um jogador a menos em quadra. Por conta dessa regra, a superioridade numérica prevaleceu e ajudou a Serc/ UCDB empatar a partida, com gol de Kamila, camisa número 10, explodindo a torcida presente no ginásio Guanandizão. 1 a 1.

As russas saíram do eixo ….

Após o empate, o jogo ferveu. A torcida, em grande número no ginásio Guanandizão, conseguiram estabilizar as russas, que responderam às provocações, mostrando coraçãozinho e mandando beijos para os torcedores. E isso inflamou ainda mais a torcida, que empurrou a Serc a todo momento.

Com chances iguais para ambos os lados, as brasileiras e as russas começaram a se provocar dentro de quadra com faltas e gestos, rolando faíscas em alguns lances. Neste momento, a goleira Vanessa, apareceu operando milagres um atrás do outro, sendo aplaudida pela torcida pelo seu esforço. A atleta acabou se machucando, sentindo a coxa, mas continuou na partida, segurando o ataque russo. Infelizmente a pressão do Normanochska fez efeito, com um golaço de Sabodorova. A atleta da camisa número 7, chapelou uma defensora da Serc/ UCDB e a goleira Vanessa, fazendo um golaço. 2 a 1.

Com o placar na frente, as russas tentaram esfriar a partida, mas a Serc não se abateu e começou a girar a bola na tentativa de empatar o jogo e deu certo. Faltando 2 minutos para o fim do jogo, Maísa, camisa 30, empata o jogo, explodindo a comissão técnica e a torcida presente no ginásio Guanandizão, em 2 a 2.

Com esse resultado, ambas equipes lideram o grupo A com 4 pontos. “Agora é respirar, pensar e descansar, até porque nesta quarta-feira temos mais uma outra final de campeonato. Sabemos que no grupo B, temos times poderosos como o Taboão da Serra e precisamos calcular com papel e caneta o nosso objetivo no campeonato”, comentou a goleira Vanessa no final da partida ao canal Mundo Futsal, que transmitiu a partida ao vivo.

Com esse resultado, a Serc/ UCDB/ Copagaz lidera com 4 pontos. A mesma pontuação do Normanochska. A equipe de Mato Grosso do Sul está na ponta do grupo pelo saldo de gols.

Confira abaixo os jogos desta quarta-feira (24) pela Copa Mundo de Futsal.

A tabela do campeonato ficou assim …

Veja também a artilharia do campeonato.

As partidas acontecem no ginásio Guanandizão, em Campo Grande. A entrada para acompanhar os jogos é gratuita.

Todos os jogos estão sendo transmitidos pelos canais de youtube Mundo Futsal e do Falcão 12.

